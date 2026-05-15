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Londra: Antofagasta si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Antofagasta si muove verso il basso
Ribasso per la compagnia mineraria, che passa di mano in perdita del 5,23%.
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