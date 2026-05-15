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/ Londra: Antofagasta si muove verso il basso
Londra: Antofagasta si muove verso il basso
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In breve
15 maggio 2026 - 09.50
Ribasso per la
compagnia mineraria
, che passa di mano in perdita del 5,23%.
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