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Londra: Fresnillo in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Fresnillo in forte discesa
Si muove in perdita il leader mondiale dell'argento, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,50% sui valori precedenti.
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