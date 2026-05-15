Parigi: calo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo industriale francese , che sta segnando un calo dell'1,94%.



La tendenza ad una settimana di Schneider Electric è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 267,1 Euro e supporto a 264,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 269,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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