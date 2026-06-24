Piazza Affari: performance negativa per Moltiply Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie , in flessione del 2,92% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 35,65 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 33,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 32,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```