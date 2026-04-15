USA, scorte petrolio settimanali scendono a sorpresa di 0,9 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono calate inaspettatamente le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 3 aprile 2026, sono calati di circa 0,9 milioni di barili a 463,8 MBG, contro attese per un aumento di 2,1 milioni. La settimana precedente le scorte erano aumentate di circa 3,1 milioni di barili.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 3,1 milioni di barili, scendendo a 111,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 6,3 milioni a quota 232,9 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 4,1 milioni di barili a 409,2 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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