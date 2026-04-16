Banca Generali, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 2,9 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca Generali ha approvato il bilancio di esercizio 2025 della società incorporata Intermonte Partners SIM che si è chiuso con un utile di 4,1 milioni di euro (1,5 milioni nel 2024) e il bilancio individuale dell'esercizio 2025 di Banca Generali che si è chiuso con un utile netto di 455,6 milioni di euro (413,1 milioni nel 2024). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a 445,8 milioni di euro (431,2 milioni nel 2024).



I soci hanno anche stabilito di distribuire un dividendo pari a 2,90 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse, corrispondente ad un pay-out del 76% dell'utile consolidato complessivo dell'esercizio 2025. La distribuzione avverrà secondo le seguenti modalità: 2,20 euro per azione con data di stacco il 18 maggio 2026, record date 19 maggio 2026, data di pagamento 20 maggio 2026; 0,70 euro per azione per azione con data di stacco il 22 febbraio 2027; record date 23 febbraio 2027, data di pagamento 24 febbraio 2027.



Tra le altre cose, l'assemblea ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del personale più rilevante.

Condividi

```