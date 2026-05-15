Piazza Affari: movimento negativo per BPER Banca

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' istituto di credito emiliano , in flessione del 2,67% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di BPER Banca è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```