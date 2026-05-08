Piazza Affari: scambi negativi per BPER Banca

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' istituto di credito emiliano , in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di BPER Banca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,52 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,39. L'equilibrata forza rialzista della Banca emiliana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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