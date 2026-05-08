Piazza Affari: scambi negativi per BPER Banca
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'istituto di credito emiliano, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di BPER Banca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,52 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,39. L'equilibrata forza rialzista della Banca emiliana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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