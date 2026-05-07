Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'istituto di credito emiliano, che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BPER Banca, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve della Banca emiliana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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