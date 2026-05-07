Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' istituto di credito emiliano , che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BPER Banca , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve della Banca emiliana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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