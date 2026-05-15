Prima Conferenza Regionale su Famiglia, Possemato (ONV): “Serve patto stabile per restituire fiducia a natalità"

Priorità e non più emergenza

(Teleborsa) - La partecipazione di Donatella Possemato, Presidente di ONV - Osservatorio Vita e Natalità e Direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, alla 1ª Conferenza Regionale sulla Famiglia ha rappresentato un contributo significativo al confronto promosso dalla Regione Lazio sul futuro delle politiche familiari e sul tema della natalità.



L’iniziativa, dal titolo “Costruiamo il futuro. Le politiche del Lazio per sostenere famiglia e natalità”, si è svolta nella Sala Tirreno della Regione Lazio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, riunendo rappresentanti delle istituzioni, del Governo, del mondo associativo, sanitario, educativo e sociale. Al centro del dibattito, la crisi demografica che attraversa il Paese e la necessità di costruire politiche capaci di sostenere concretamente le famiglie, accompagnare la genitorialità e rafforzare le condizioni sociali, economiche e culturali che rendono possibile progettare il futuro.



Possemato è intervenuta nella sessione dedicata a “La questione demografica. Le prospettive per una primavera della natalità”, portando un contributo che nasce da un impegno costruito negli anni tra sanità, sostegno alla maternità, cultura della vita e politiche per la famiglia. Presidente di ONV e Direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, ha messo a disposizione del confronto l’esperienza maturata accanto alle donne, alle madri e ai nuclei familiari, unendo la dimensione sanitaria del percorso nascita al lavoro dell’Osservatorio, nato per monitorare natalità, salute riproduttiva e dinamiche familiari e orientare politiche pubbliche più efficaci. Un percorso che le è valso anche il riconoscimento della Regione Lazio per l’impegno in favore dell’imprenditorialità femminile, della natalità e delle tematiche legate all’età evolutiva.



“La denatalità non è soltanto un dato statistico, ma il segnale di una difficoltà più profonda che riguarda la fiducia delle persone nel futuro. Quando una donna, una coppia o una famiglia rinunciano o rimandano il progetto di avere un figlio, non siamo davanti a una scelta privata isolata, ma a una questione che interroga l’intera comunità. Per questo servono politiche stabili, strumenti concreti e una visione capace di mettere al centro la vita, la maternità, la paternità e il valore sociale della famiglia. L’esperienza quotidiana accanto alle donne e alle famiglie ci ricorda che la natalità va sostenuta prima, durante e dopo la nascita, con servizi, ascolto, prevenzione e una rete capace di non lasciare sole le persone nei momenti decisivi. ONV nasce proprio con l’obbiettivo di contribuire a un nuovo patto per la natalità, fondato sui dati, sulla responsabilità condivisa e su un sostegno reale alle famiglie. Dobbiamo trasformare la natalità in una priorità comune e non in un tema affrontato solo nelle emergenze”, ha dichiarato l’imprenditrice sanitaria.



All’interno del medesimo dibattito ricco di spunti sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile Simona Renata Baldassarre, il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon.





L’appuntamento ha confermato la centralità del tema familiare come questione trasversale alle politiche pubbliche, chiamando istituzioni, associazioni ed esperti a un lavoro comune per sostenere natalità, educazione, lavoro e coesione sociale.









(Foto: © Giuseppe Porzani / 123RF)

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