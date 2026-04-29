Milano 11:14
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Nasdaq 28-apr
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Italia, Fiducia imprese in aprile

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Italia, Fiducia imprese in aprile
Italia, Fiducia imprese in aprile pari a 95,2 punti, in calo rispetto al precedente 97,3 punti.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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