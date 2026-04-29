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Fiducia consumatori Italia in aprile
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29 aprile 2026 - 10.15
Italia,
Fiducia consumatori in aprile pari a 90,8 punti
, in calo rispetto al precedente 92,6 punti (la previsione era 91,2 punti).
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