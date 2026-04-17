Tecno: sottoscritto patto parasociale tra Twin, Claudio Colucci e Salvatore Amitrano

(Teleborsa) - TECNO società benefit, tra i principali player nel settore SustainTech, comunica che in data odierna è stato sottoscritto un patto parasociale tra Twin, azionista di controllo della società, e i key manager Claudio Colucci (Direttore Generale e Amministratore Delegato) e Salvatore Amitrano (Chief Financial Officer e Chief Innovation Officer) (congiuntamente, i “Key Managers”).



Il Patto, spiega una nota, si inserisce nella strategia di rafforzamento della stabilità dell’azionariato e dell’allineamento di lungo periodo tra i Key Managers e l’azionista di controllo, in coerenza con gli obiettivi del “Piano di Stock Grant TECNO 2025-2027” approvato in data 10 dicembre 2025 dall’assemblea degli azionisti della Società (il “Piano di Incentivazione”) e con le esigenze di tutela degli investitori. Il Patto si applica, infatti, a tutte le azioni TECNO attribuite pro tempore ai Key Managers in esecuzione del Piano di Incentivazione, nonché a eventuali ulteriori azioni di cui divenissero rispettivamente titolari.



Il Patto disciplina: i) limiti al trasferimento delle partecipazioni; ii) istituzione di specifici periodi di lock-up; iii) concessione a Twin di un diritto di prelazione in caso di trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni dei Key Managers; iv) ulteriori obblighi accessori relativi a comunicazioni e pubblicità del Patto.



Il Patto avrà durata triennale a decorrere dal perfezionamento della prima attribuzione delle azioni TECNO ai Key Managers ai sensi del Piano di Incentivazione e rimarrà in vigore anche nel caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni della società da Euronext Growth Milan.

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