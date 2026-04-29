Milano 11:12
47.857 -0,38%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:12
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Francoforte 11:12
23.989 -0,12%

Fiducia imprese Italia in aprile

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Fiducia imprese Italia in aprile
Italia, Fiducia imprese in aprile pari a 95,2 punti, in calo rispetto al precedente 97,3 punti.
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