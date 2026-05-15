REVO Insurance, downgrade a Neutral da Intermonte con conferma target price

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a "Neutral" da "Outperform" la raccomandazione su REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando il target price a 25,80 euro per azione.



Gli analisti scrivono che l'andamento del primo trimestre è stato sostanzialmente in linea con le aspettative per l'esercizio 2026, con un loss ratio migliore del previsto, mentre l'expense ratio è risultato superiore alle previsioni, ma si prevede che si normalizzi a livelli inferiori nei prossimi trimestri.



Revo è scambiata a circa 16,8 volte gli utili previsti per il 2027 e 13,5 volte gli utili previsti per il 2028. Il potenziale annuncio di nuove partnership di distribuzione, anche con operatori bancari, e la continua espansione in Spagna potrebbero rappresentare ulteriori catalyst a supporto della crescita del titolo.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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