Piazza Affari: scambi in positivo per Revo Insurance
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che avanza bene del 2,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Revo Insurance più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,43 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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