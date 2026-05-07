Piazza Affari: in calo Revo Insurance

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che mostra un decremento del 2,65%.



La tendenza ad una settimana di Revo Insurance è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Revo Insurance è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,47. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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