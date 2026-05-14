REVO Insurance, crescita a doppia cifra nel primo trimestre: premi a 115,8 milioni (+13%)

Utile netto adjusted a 8,2 milioni

(Teleborsa) - REVO Insurance ha chiuso il primo trimestre 2026 con premi lordi contabilizzati pari a 115,8 milioni, ricavi dai contratti assicurativi pari a € 79,7 milioni, in aumento del 20,0% rispetto al medesimo periodo 2025.



Confermato un elevato livello di profittabilità tecnica complessiva, con un loss ratio lordo4 pari al 26,7%, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2025 (29,4%), frutto del forte presidio che da sempre contraddistingue l’attività di sottoscrizione del Gruppo.



Il Risultato dei servizi assicurativi, al netto dei costi direttamente imputabili ai contratti assicurativi e delle dinamiche riassicurative, è pari a € 11,7 milioni (€ 10,6 milioni al 31 marzo 2025). L’incidenza dei costi si è ridotta (19,6% vs 23,5% nel medesimo periodo 2025), grazie al progressivo miglioramento della leva operativa, trainata dall’adozione crescente e pervasiva di soluzioni di AI a supporto delle attività gestite dalle persone;



Il Risultato Operativo adjusted è pari a € 13,6 milioni, in crescita del 15,2% rispetto al primo trimestre 2025, a fronte di un Utile Netto adjusted pari a € 8,2 milioni, anch’esso in aumento su base annua.



La solidità patrimoniale di Gruppo si conferma elevata e superiore ai target di medio termine di Piano, con un Solvency II ratio al termine del trimestre pari al 224,1% (pari al 223,2% al 31 dicembre 2025). REVO conferma dunque la capacità di generare autonomamente il capitale necessario al suo sviluppo.



Outlook secondo trimestre

Nell’attuale contesto macroeconomico, caratterizzato da incertezza, "i risultati di REVO hanno nuovamente evidenziato una forte resilienza da un punto di vista economico e patrimoniale, risultando poco esposti alla volatilità del contesto politico e dei mercati finanziari. REVO prosegue nella sua traiettoria di crescita e di mantenimento della qualità tecnica anche nelle prime settimane del secondo trimestre 2026".

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