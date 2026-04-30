Piazza Affari: positiva la giornata per Revo Insurance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , con una variazione percentuale dell'1,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Revo Insurance rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Revo Insurance sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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