Stellantis, rafforza storica collaborazione con Dongfeng per il mercato cinese e l'export

Investimento complessivo da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Stellantis e la cinese Dongfeng Group hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione strategica con l'obiettivo di espandere la loro partnership, che dura da 34 anni, attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l'esportazione in altri mercati.



Stellantis e Dongfeng hanno inoltre sottoscritto un MoU strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore.



In base all'accordo, subordinatamente alle necessarie approvazioni e alla finalizzazione dei relativi accordi di attuazione, a partire dal 2027 la joint venture Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA) dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (Nev) a marchio Peugeot. I modelli proporranno la nuova identità di design ispirata alle concept car svelate al salone dell'Auto di Pechino 2026. Questi modelli sono destinati al mercato cinese e all'esportazione verso i mercati globali e rientrano nel piano di crescita internazionale di Peugeot.



Inoltre, a partire dal 2027 il piano prevede l'avvio della produzione, nello stabilimento DPCA di Wuhan, di due fuoristrada Nev a marchio Jeep destinati ai mercati globali. L'implementazione del progetto è subordinata alla sottoscrizione dei relativi accordi di attuazione, inclusi i principi economici e operativi, nonchè al soddisfacimento delle consuete condizioni e all'ottenimento delle necessarie approvazioni.



Beneficiando delle favorevoli politiche industriali del settore automotive della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan, il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro.

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