Ue, accuse da Pechino di giurisdizione extraterritoriale nell'indagine su Nuctech

(Teleborsa) - Il Ministero della Giustizia cinese ha dichiarato che le pratiche investigative transfrontaliere dell'Unione Europea nei confronti di Nuctech, società cinese produttrice di apparecchiature di sicurezza, nell'ambito del Regolamento sulle Sovvenzioni Estere (FSR) costituiscono "un'indebita giurisdizione extraterritoriale" e violano "il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali".



Il Ministero, insieme al Ministero del Commercio e altri dipartimenti, ha formalmente classificato le azioni UE come giurisdizione extraterritoriale indebita ai sensi del Regolamento cinese contro tali pratiche, precisando che "nessuna organizzazione o individuo può attuare o contribuire all'attuazione di tali misure."



Pechino considera il regolamento FSR uno "strumento unilaterale" usato in modo "chiaramente mirato e discriminatorio" contro le aziende cinesi, definendolo "un tipico esempio di protezionismo mascherato da concorrenza leale".



Il Ministero del Commercio aveva già classificato le pratiche UE come barriere commerciali nel gennaio 2025. L'avviso odierno si configura come una risposta formale all'ulteriore proseguimento dell'indagine. Pechino ha quindi invitato Bruxelles a "correggere immediatamente le sue pratiche errate" avvertendo che, in caso contrario, "la Cina reagirà con fermezza nel rispetto della legge".

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