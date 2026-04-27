Vorwerk, avviate azioni per soddisfazione clientela dopo Antitrust

(Teleborsa) - In risposta all'indagine avviata dall'Antitrust sul robottino Neato, Vorwerk annuncia di aver deciso di "estendere il proprio programma di sostituzione volontaria ai robot Neato acquistati negli ultimi tre anni" e di continuare a "lavorare per individuare le migliori soluzioni di assistenza, anche a seguito della cessazione dei servizi cloud Neato".



Ai clienti europei che hanno acquistato un robot Neato dopo maggio 2023 e che hanno utilizzato attivamente le funzionalità cloud verrà offerto in omaggio un robot aspirapolvere Folletto VR7 di ultima generazione in cambio del loro dispositivo Neato.



"L'iniziativa - afferma una nota dell'azienda - è una misura volontaria da parte di Vorwerk e riflette l’impegno del Gruppo verso la soddisfazione del cliente e gli elevati standard che guidano la customer experience"



Neato Robotics Europe GmbH accoglie con favore l'offerta del Gruppo Vorwerk, affermando "apprezziamo questo gesto da parte di Vorwerk e il suo impegno a sostegno dei clienti Neato".



Neato, era un'azienda con sede negli Stati Uniti acquisita dal Gruppo Vorwerk, che ha cessato l'attività nel maggio 2023, non avendo raggiunto un successo commerciale sostenibile come entità autonoma. "Sebbene la cessazione dei servizi cloud di Neato – come deciso da Neato e annunciato nell’ottobre 2025 – sia limitata a questa attività e non abbia ripercussioni su altri marchi o linee di prodotti Vorwerk, si è deciso di intraprendere ulteriori azioni a sostegno dei clienti Neato interessati".

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