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USA, Empire State Index in maggio
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15 maggio 2026 - 14.35
USA,
Empire State Index in maggio pari a 19,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 11 punti (la previsione era 7,3 punti).
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