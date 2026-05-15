Milano 15:47
49.024 -2,05%
Nasdaq 15:47
29.003 -1,95%
Dow Jones 15:47
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Londra 15:47
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Francoforte 15:47
23.935 -2,13%

USA, Empire State Index in maggio

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USA, Empire State Index in maggio
USA, Empire State Index in maggio pari a 19,6 punti, in aumento rispetto al precedente 11 punti (la previsione era 7,3 punti).
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