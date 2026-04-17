State Street, ricavi record nel primo trimestre sostengono utili oltre il consensus

(Teleborsa) - L’istituto di servizi finanziari State Street ha chiuso il primo trimestre del 2026 con utili oltre le aspettative degli analisti, sostenuti da ricavi record in tutte le sue linee di business diversificate.



La società ha registrato un utile per azione rettificato di 2,84 dollari, superando il consenso degli analisti di 2,62 dollari, e a fronte dei 2,04 dollari del pari periodo del precedente esercizio. I ricavi hanno raggiunto un livello record di 3,8 miliardi di dollari, in aumento del 16% su base annua rispetto ai 3,3 miliardi di dollari del primo trimestre del 2025, superando le aspettative di 3,6 miliardi.



La crescita dei ricavi è stata sostenuta da ricavi da commissioni trimestrali record di 3,0 miliardi di dollari, in aumento del 15% su base annua, e da un margine di interesse netto di 835 milioni di dollari, in crescita del 17% su base annua.



Le attività in custodia e amministrazione sono cresciute del 17% su base annua a 54,5 trilioni di dollari, mentre le attività in gestione sono aumentate del 20% a 5,6 trilioni di dollari, entrambe beneficiando di livelli di mercato più elevati e flussi positivi.



State Street ha restituito 633 milioni di dollari agli azionisti durante il trimestre attraverso 400 milioni in riacquisti di azioni e 233 milioni in dividendi.







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