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Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un controllato -0,11%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,789, mentre il primo supporto è stimato a 0,783. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,795.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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