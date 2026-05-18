Milano 11:28
48.306 -1,65%
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Dow Jones 15-mag
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Londra 11:28
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

In forte ribasso il derivato italiano, che chiude la seduta con un disastroso -1,98%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49.075. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48.055. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47.705.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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