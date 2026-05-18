Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
In forte ribasso il derivato italiano, che chiude la seduta con un disastroso -1,98%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49.075. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48.055. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47.705.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)