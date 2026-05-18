Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Seduta molto negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,60%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.909,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.039. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.866,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)