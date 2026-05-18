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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

Seduta molto negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,60%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.909,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.039. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.866,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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