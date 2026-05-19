Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Seduta in frazionale rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato gli scambi in aumento a 7.987,5.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.932,6 con area di resistenza individuata a quota 8.062,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.877,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)