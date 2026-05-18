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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

Giornata difficile quella vissuta il 15 maggio per il principale indice della Borsa di Milano, che termina in ribasso a 49.116.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49.781. Primo supporto visto a 48.722. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 48.327.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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