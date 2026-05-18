Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un -0,06%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 159,009, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,08. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 159,938.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)