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/ Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,18% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,18% alle 19:30)
Il Dow Jones tratta sulla parità a 49.614,61 punti
In breve
,
Finanza
18 maggio 2026 - 19.30
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile +0,18% alle 19:30 e scambia a 49.614,61 punti.
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