Crolla a Piazza Affari BFF Bank

(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che soffre con un calo del 5,46%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,87%, rispetto a -0,82% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, BFF Bank è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,389 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,225. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,553.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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