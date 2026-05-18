Crolla a Piazza Affari BFF Bank
(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che soffre con un calo del 5,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,87%, rispetto a -0,82% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente, BFF Bank è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,389 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,225. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,553.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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