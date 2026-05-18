L’Europa delle “Magnifiche Sette” sfida i colossi USA

Chip, energia e farmaceutica guidano la crescita

(Teleborsa) - Secondo un’analisi del broker internazionale Freedom24, ASML, SAP, LVMH, Novo Nordisk, Siemens, TotalEnergies e UniCredit rappresentano una sorta di "Magnifiche Sette" europee, un paniere di grandi gruppi leader nei rispettivi settori e con forte presenza globale, capace di competere con i colossi tecnologici statunitensi.



I risultati del primo trimestre 2026 mostrano che i campioni europei non si limitano a sopravvivere: stanno plasmando trend strutturali che vanno ben oltre l’Europa.



"Le Magnifiche Sette americane sono unite da un’unica narrativa: IA, effetti di piattaforma e focus sulla tecnologia. Le "Sette" europee hanno una struttura fondamentalmente diversa: sono diversificate per settori all’interno di un unico paniere. Esistono caratteristiche strutturali comuni. Tutte e sette sono leader globali indiscussi nei rispettivi settori. Tutte generano flussi di cassa liberi sostenibili. Tutte operano su scala globale anziché regionale. Ma i loro profili di investimento differiscono radicalmente. TotalEnergies beneficia proprio dei fattori - lo shock petrolifero - che stanno penalizzando LVMH, ossia la perdita del mercato mediorientale. Novo Nordisk affronta pressioni sui prezzi nel più grande mercato statunitense proprio mentre UniCredit beneficia dello stesso ciclo europeo di tassi elevati che pesa su altri settori. ASML e SAP sono le uniche due, tra le sette, direttamente inserite nel ciclo delle infrastrutture per l’IA come fornitori", spiega Francesco Bergamini, Rappresentante di Freedom24 in Italia (agente collegato autorizzato) - società internazionale di broker online.



"È proprio questa eterogeneità – prosegue Bergamini - a sostenere l’approccio di portafoglio alle 'Big Seven' europee: a differenza della controparte americana, dove un calo del sentiment sull’IA colpisce simultaneamente tutti e sette i titoli, il portafoglio europeo offre una diversificazione settoriale incorporata, ed è qui che risiede la sua forza".



Tra i protagonisti, ASML domina il settore dei semiconduttori con tecnologie chiave per la produzione di chip avanzati destinati all’IA, SAP guida il software enterprise e la transizione cloud, mentre LVMH risente del rallentamento del lusso legato alle tensioni geopolitiche. Nel farmaceutico, Novo Nordisk continua a crescere rapidamente grazie ai farmaci GLP-1, nonostante la pressione sui prezzi, mentre Siemens accelera su automazione e infrastrutture intelligenti con una forte crescita degli ordini.



Nel settore energia, TotalEnergies beneficia dell’aumento dei prezzi e della volatilità legata ai conflitti internazionali, pur continuando la transizione verso le rinnovabili. Infine, UniCredit registra risultati record e rafforza la sua posizione tra le banche europee, pur restando sottovalutata rispetto ai competitor.









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