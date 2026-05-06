USA: scorte petrolio settimanali calano di 2,3 milioni di barili, meno delle attese

(Teleborsa) - Sono diminuite ma meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 1° maggio 2026, sono scesi di circa 2,3 milioni di barili a 457,2 MBG, contro attese per un calo di 3,4 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 1,2 milioni di barili, scendendo a 102,3 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 2,5 milioni a quota 219,8 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 5,2 milioni di barili a 392,7 MBG.

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