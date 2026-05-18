Londra: movimento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società mineraria , con una flessione dell'1,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 37,9 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 37,33. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 37,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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