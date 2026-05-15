Milano
13:01
49.352
-1,40%
Nasdaq
14-mag
29.580
+0,73%
Dow Jones
14-mag
50.063
+0,75%
Londra
13:01
10.250
-1,19%
Francoforte
13:00
24.158
-1,22%
Venerdì 15 Maggio 2026, ore 13.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: brusca correzione per Anglo American
Londra: brusca correzione per Anglo American
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 13.00
Ribasso per la
società mineraria
, che passa di mano in perdita del 6,01%.
Condividi
Leggi anche
Londra: si concentrano le vendite su Anglo American
Londra: in rally Anglo American
Londra: in forte denaro Anglo American
Londra: exploit di Anglo American
Argomenti trattati
Anglo American
(6)
Titoli e Indici
Anglo American
-5,83%
Altre notizie
Londra: Anglo American, quotazioni alle stelle
Londra: peggiora Anglo American
Londra: scambi in positivo per Anglo American
Londra: rosso per Anglo American
Londra: scambi al rialzo per Anglo American
Londra: brusca correzione per JD Sports Fashion
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto