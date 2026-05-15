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Londra: brusca correzione per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brusca correzione per Anglo American
Ribasso per la società mineraria, che passa di mano in perdita del 6,01%.
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