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Londra: in forte denaro Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in forte denaro Anglo American
Protagonista la società mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,21%.
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