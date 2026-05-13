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/ Londra: in forte denaro Anglo American
Londra: in forte denaro Anglo American
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,
In breve
13 maggio 2026 - 13.00
Protagonista la
società mineraria
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,21%.
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