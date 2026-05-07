Londra: scambi in positivo per Anglo American
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Anglo American è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 38,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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