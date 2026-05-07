Londra: scambi in positivo per Anglo American

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Anglo American è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 38,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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