Londra: exploit di Anglo American

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società mineraria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Anglo American rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,05 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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