Londra: Anglo American, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società mineraria, che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Anglo American moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 37,64 sterline e supporto a 36,91. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 38,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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