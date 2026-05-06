Londra: Anglo American, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società mineraria , che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Anglo American moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 37,64 sterline e supporto a 36,91. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 38,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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