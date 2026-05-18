Londra: nuovo spunto rialzista per National Grid
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di National Grid, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per National Grid, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,97 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,26 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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