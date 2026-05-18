Londra: nuovo spunto rialzista per National Grid

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di National Grid , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per National Grid , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,97 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,26 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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