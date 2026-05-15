Londra: sell-off per National Grid

(Teleborsa) - Ribasso per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas , che passa di mano in perdita del 5,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di National Grid , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di National Grid classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,67 sterline e primo supporto individuato a 12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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