Londra: sell-off per National Grid
(Teleborsa) - Ribasso per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas, che passa di mano in perdita del 5,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di National Grid, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di National Grid classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,67 sterline e primo supporto individuato a 12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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