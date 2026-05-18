Londra: positiva la giornata per BP
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo petrolifero inglese, che lievita del 2,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BP rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di BP ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,686 sterline. Supporto a 5,588. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,784.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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