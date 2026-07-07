Milano 16:39
52.613 -0,65%
Nasdaq 16:39
29.025 -2,27%
Dow Jones 16:39
52.934 -0,23%
Londra 16:39
10.689 +0,35%
Francoforte 16:40
25.505 -1,21%

Londra: positiva la giornata per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per RELX
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con una variazione percentuale del 2,30%.
Condividi
```