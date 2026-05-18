Londra: positiva la giornata per Whitbread

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce alberghi e ristoranti , che lievita del 2,56%.



La tendenza ad una settimana di Whitbread è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Whitbread mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,73 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,22. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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