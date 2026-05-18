Lufthansa potrebbe collocare bond senior non garantito in euro entro la fine di questa settimana

BNP Paribas, Citigroup e ING sono global coordinator e joint bookrunner.

(Teleborsa) - Secondo una fonte a conoscenza della questione, Lufthansa ha incaricato le banche di organizzare degli incontri con gli investitori in vista di una possibile offerta di obbligazioni senior non garantite in euro a 5,7 anni. I proventi verrebbero utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente. L'offerta potrebbe essere collocata entro la fine di questa settimana.



L'emissione rappresenterebbe la prima emissione obbligazionaria senior da quando la compagnia aerea ha raccolto 500 milioni di debito con scadenza 2032 nell'agosto 2024. L'azienda ha anche emesso debito ibrido nel gennaio 2025, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



Mentre il settore aereo è alle prese con l'aumento dei costi del carburante, Lufthansa ha fatto notizia per avere cancellato 20.000 voli a corto raggio dal suo programma estivo europeo e ha pubblicato previsioni di profitto più deboli, stimando che l'aumento dei costi del carburante aggiungerà circa 1,7 miliardi di euro alle spese quest'anno.



BNP Paribas, Citigroup e ING agiscono come global coordinator e joint bookrunner, mentre Bank of China, DZ Bank, Erste Group e LBBW sono joint bookrunner. Lufthansa ha un rating 'Baa3' con outlook 'stabile' da Moody's Ratings, 'BBB-' con outlook 'stabile' da S&P Global Ratings e 'BBB-' con outlook 'stabile' da Fitch Ratings.

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