LUVE amplia il polo produttivo in Texas e rafforza la presenza negli USA

(Teleborsa) - LUVE ha inaugurato a Jacksonville, in Texas, la nuova area produttiva dello stabilimento, realizzata nell’ambito del progetto di sviluppo industriale negli Stati Uniti. L'espansione dello stabilimento di Jacksonville ha aggiunto 20mila mq, portando la superficie totale a oltre 30mila mq, tra uffici e aree produttive.



Per le prossime esigenze produttive in USA, LUVE ha già avviato un processo di ricerca e selezione di nuovo personale, finalizzato al rafforzamento e all’ampliamento dell’organico. L'obiettivo è di raggiungere, a pieno regime, una forza lavoro aggiuntiva di circa 200 persone, entro 18–24 mesi.



Il nuovo stabilimento sarà principalmente dedicato alla realizzazione di prodotti “outdoor”, un’unica piattaforma per macchine che coprono diverse applicazioni: dai data center, alla power generation fino alla refrigerazione.



Nelle scorse settimane, LUVE aveva stipulato un accordo quadro pluriennale, del valore di oltre €100 milioni, con un “hyperscaler” di livello globale, per la fornitura di soluzioni avanzate di raffreddamento dei data center di nuova generazione. L’espansione della

superficie produttiva di Jacksonville darà la capacità necessaria per supportare la crescita di questo mercato, trainato da applicazioni per: intelligenza artificiale, data mining, colocation, IoT e machine learning.



La controllata LUVE US offrirà la gestione completa dei progetti: dalla progettazione all’installazione, inclusa la supervisione dell’avviamento, con un team dedicato e il servizio post-vendita “LUVE CARE”.



Matteo Liberali, Presidente e CEO di LUVE ha commentato: "Il mercato statunitense rappresenta un’area di sviluppo strategico. L’ampliamento del nuovo stabilimento in Texas è un passaggio importante nel nostro percorso di crescita internazionale e rispecchia il nostro approccio ‘glocal’: pensare globalmente e agire localmente. Infine, vorrei ringraziare il team di LUVE, in Europa e in USA, che ha reso possibile questo nuovo passo, fondamentale per servire in un segmento ad alto contenuto tecnologico come quello dei data center".

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