LU-VE, l'utile del primo trimestre balza a 11,3 milioni di euro

(Teleborsa) - LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha registrato nel primo trimestre 2026 una crescita del 13,1% del fatturato dei soli prodotti, per un valore di 151 milioni di euro, ma soprattutto ha portato LUVE a un nuovo record del portafoglio ordini, che per la prima volta nella storia, ha superato 300 milioni di euro, con un incremento del 43% rispetto al mese di marzo 2025 (+26% rispetto al record precedente di 238,6 milioni risalente a settembre 2025).



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato di 20,5 milioni di euro (13,4% dei ricavi), rispetto a 17,9 milioni (13,2% dei ricavi) dei primi tre mesi del 2025. Il risultato netto del periodo è pari a 11,3 milioni di euro (7,4% dei ricavi), rispetto a 7,8 milioni dei primi 3 mesi del 2025 (5,8% dei ricavi).



La posizione finanziaria netta è negativa per 91,4 milioni di euro (72,7 milioni, al 31 dicembre 2025) con una differenza di 18,7 milioni, principalmente dovuta per 4,9 milioni agli investimenti, per 0,1 milioni alla distribuzione di dividendi, per 21,9 milioni all’incremento del capitale circolante operativo, per 7 milioni alla variazione degli altri debiti e crediti, al netto di 0,3 milioni legati al decremento delle altre passività finanziarie (IFRS16) e di 14,9 milioni di flusso positivo della gestione.



"Siamo soddisfatti dell’ottimo avvio del 2026. Nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita superiore alla nostra guidance di medio/ lungo termine e migliorato significativamente la redditività con un nuovo record del portafoglio ordini - ha dichiarato l'AD Matteo Liberali - La firma del primo contratto a lungo termine con un hyperscaler rappresenta un passo importante per il nostro posizionamento strategico nel segmento dei data center, rafforza ulteriormente la nostra fiducia nelle prospettive di crescita a medio-lungo termine ed è il risultato di un eccellente lavoro di squadra di un team internazionale appassionato e competente che ringrazio ancora una volta".

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