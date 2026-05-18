Milano 11:38
48.307 -1,65%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:38
10.218 +0,22%
Francoforte 11:38
23.986 +0,15%

Madrid: positiva la giornata per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Repsol
Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
Condividi
```