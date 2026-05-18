New York: calo per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che mostra un decremento del 2,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monolithic Power Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Monolithic Power Systems . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.545,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.440,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.404,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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