New York: calo per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che mostra un decremento del 2,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monolithic Power Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Monolithic Power Systems. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.545,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.440,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.404,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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